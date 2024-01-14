Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер поделился своей стратегией на Australian Open — 2024. Он высказался о возможной встрече с Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open.

«Сегодня только воскресенье. Впереди ещё много игр. Понимаю, что вы наверняка ждёте этих матчей, потому что это громкие афиши. Но у меня другой подход — играть матч за матчем. Сегодня был один соперник, в среду будет другой, и нужно будет постараться его обыграть. Вот и всё. Давайте не будем торопить события. Никто не может заглянуть в будущее», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии Синнер победил в трёх сетах голландского теннисиста Ботика ван де Зансхулпа. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Во втором круге Синнер сыграет с победителем матча первого круга 148-й ракеткой мира Йеспером Де Йонгом из Нидерландов.