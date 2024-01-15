Рублёв — о ритуалах в теннисе: перед игрой каждый делает то, что ему приносит уверенность

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв порассуждал о ритуалах игроков перед матчами. Отвечая на вопрос журналистов, Рублёв затронул тему разминки Надаля.

«Я думаю у каждого теннисиста есть свои ритуалы. Это своего рода рутина. Один из таких игроков Надаль. Если ему это помогает, то здорово (речь идёт о прыжках в туннеле перед матчами). Самое главное, чтобы каждый игрок находил те рутинные вещи, от которых он будет чувствовать себя лучше. Возможно, если вы попытаетесь подсмотреть их у кого-то другого, они не сработают. Перед игрой каждый делает то, что ему приносит уверенность», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 14 января, в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Рублёв в пяти сетах переиграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.