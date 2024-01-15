Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — о ритуалах в теннисе: перед игрой каждый делает то, что ему приносит уверенность

Рублёв — о ритуалах в теннисе: перед игрой каждый делает то, что ему приносит уверенность
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв порассуждал о ритуалах игроков перед матчами. Отвечая на вопрос журналистов, Рублёв затронул тему разминки Надаля.

«Я думаю у каждого теннисиста есть свои ритуалы. Это своего рода рутина. Один из таких игроков Надаль. Если ему это помогает, то здорово (речь идёт о прыжках в туннеле перед матчами). Самое главное, чтобы каждый игрок находил те рутинные вещи, от которых он будет чувствовать себя лучше. Возможно, если вы попытаетесь подсмотреть их у кого-то другого, они не сработают. Перед игрой каждый делает то, что ему приносит уверенность», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 14 января, в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Рублёв в пяти сетах переиграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль перед матчем в прыжке ударил головой дверной косяк. Его соперник смеялся
Видео
Рафаэль Надаль перед матчем в прыжке ударил головой дверной косяк. Его соперник смеялся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android