Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корнеева рассказала, в чём видит различия между юниорским и взрослым турами

Корнеева рассказала, в чём видит различия между юниорским и взрослым турами
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Алина Корнеева, которая в воскресенье, 14 января, провела свой дебютный матч в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема» на Australian Open, рассказала, в чём видит различия между юниорским и взрослым турами.

«Конечно, здесь всё по-другому. Всё начинается с ментальной игры — в этом большое различие между взрослыми и юниорами. Это теннис, но иногда он не так важен. Ментальность важнее, думаю. Это всё.

Не чувствую какого-то давления сейчас, когда я играю на турнире «Большого шлема», потому что мне всего 16 лет, и другие девушки ощущают давление сильнее, чем я. Но иногда я думаю о том, как показать свой лучший теннис. И это немного давление, но не в том смысле, что я обязана выиграть», — сказала Корнеева на пресс-конференции после победы в первом круге Australian Open.

Материалы по теме
Медведев сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Хачанова и Мирру. LIVE!
Live
Медведев сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Хачанова и Мирру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android