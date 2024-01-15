Корнеева рассказала, в чём видит различия между юниорским и взрослым турами

Российская теннисистка Алина Корнеева, которая в воскресенье, 14 января, провела свой дебютный матч в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема» на Australian Open, рассказала, в чём видит различия между юниорским и взрослым турами.

«Конечно, здесь всё по-другому. Всё начинается с ментальной игры — в этом большое различие между взрослыми и юниорами. Это теннис, но иногда он не так важен. Ментальность важнее, думаю. Это всё.

Не чувствую какого-то давления сейчас, когда я играю на турнире «Большого шлема», потому что мне всего 16 лет, и другие девушки ощущают давление сильнее, чем я. Но иногда я думаю о том, как показать свой лучший теннис. И это немного давление, но не в том смысле, что я обязана выиграть», — сказала Корнеева на пресс-конференции после победы в первом круге Australian Open.