Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тайла Престон высказалась о предстоящем матче с украинкой Свитолиной на Australian Open

Тайла Престон высказалась о предстоящем матче с украинкой Свитолиной на Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийская теннисистка Тайла Престон поделилась ожиданиями от предстоящего матча с украинкой Элиной Свитолиной в первом круге Australian Open.

«Это будет тяжело, но я думаю, что с кем бы я ни сыграла, это был бы сложный матч для меня. Это основная сетка турнира Большого шлема, поэтому здесь все игроки очень хорошие. Но я очень взволнована и жду этого поединка с нетерпением. Очевидно, что у Элины огромный опыт, но надеюсь, что и я смогу получить от нее дополнительный опыт», — приводит слова Престон Большой теннис Украины.

Напомним, матч между Престон и Свитолиной состоится 15 января.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Свитолина: я впервые слышу фамилию своей соперницы на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android