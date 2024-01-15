Тайла Престон высказалась о предстоящем матче с украинкой Свитолиной на Australian Open

Австралийская теннисистка Тайла Престон поделилась ожиданиями от предстоящего матча с украинкой Элиной Свитолиной в первом круге Australian Open.

«Это будет тяжело, но я думаю, что с кем бы я ни сыграла, это был бы сложный матч для меня. Это основная сетка турнира Большого шлема, поэтому здесь все игроки очень хорошие. Но я очень взволнована и жду этого поединка с нетерпением. Очевидно, что у Элины огромный опыт, но надеюсь, что и я смогу получить от нее дополнительный опыт», — приводит слова Престон Большой теннис Украины.

Напомним, матч между Престон и Свитолиной состоится 15 января.

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.