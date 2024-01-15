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«Спасибо, ребята». Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана

«Спасибо, ребята». Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана
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Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о сопернике в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

Сегодня, 15 января, россиянин обыграл соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана после отказа француза в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

«Мало что знал об Атмане. Слышал от некоторых парней, что у него лучший удар справа, чем слева, и он пропустил около трёх ударов слева за весь матч. Так что спасибо, ребята!», — приводит слова Медведева журналист Жозе Моргадо в своей соцсети Х (ранее Twitter).

В следующем раунде Медведев сыграет с 50-й ракеткой мира фином Эмилем Руусувуори.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6(7:5).

Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:10 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
7 		2 4 0
5 		6 6 1
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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