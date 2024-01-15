«Спасибо, ребята». Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о сопернике в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
Сегодня, 15 января, россиянин обыграл соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана после отказа француза в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).
«Мало что знал об Атмане. Слышал от некоторых парней, что у него лучший удар справа, чем слева, и он пропустил около трёх ударов слева за весь матч. Так что спасибо, ребята!», — приводит слова Медведева журналист Жозе Моргадо в своей соцсети Х (ранее Twitter).
В следующем раунде Медведев сыграет с 50-й ракеткой мира фином Эмилем Руусувуори.
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6(7:5).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|0
|
|6
|6
|1
- 15 января 2024
-
08:40
-
08:40
-
08:02
-
07:51
-
07:31
-
07:15
-
06:50
-
05:59
-
05:31
-
04:33
-
04:29
-
04:10
-
02:13
-
00:36
-
00:27
- 14 января 2024
-
23:57
-
23:48
-
22:58
-
22:48
-
22:36
-
21:33
-
20:47
-
19:26
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
17:58
-
17:42
-
17:23
-
17:23
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:24