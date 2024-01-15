«Спасибо, ребята». Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о сопернике в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

Сегодня, 15 января, россиянин обыграл соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана после отказа француза в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

«Мало что знал об Атмане. Слышал от некоторых парней, что у него лучший удар справа, чем слева, и он пропустил около трёх ударов слева за весь матч. Так что спасибо, ребята!», — приводит слова Медведева журналист Жозе Моргадо в своей соцсети Х (ранее Twitter).

В следующем раунде Медведев сыграет с 50-й ракеткой мира фином Эмилем Руусувуори.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6(7:5).