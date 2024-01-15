Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира Australian Open – 2024, обыграв Зизу Бергса

7-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче первого круга грек со счётом 5:7, 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 130-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 59 минут. Циципас сделал десять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету Бергса шесть эйсов и три двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Циципас сыграет с победителем пары Александр Вукич (Австралия) – Джордан Томпсон (Австралия).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58 128 000. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6(4), 7:6(5).
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