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Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира Australian Open – 2024, обыграв Зизу Бергса

Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира Australian Open – 2024, обыграв Зизу Бергса
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7-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга грек со счётом 5:7, 6:1, 6:1, 6:3 обыграл 130-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 59 минут. Циципас сделал десять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету Бергса шесть эйсов и три двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Циципас сыграет с победителем пары Александр Вукич (Австралия) – Джордан Томпсон (Австралия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58 128 000. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 05:40 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		1 1 3
5 		6 6 6
             
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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