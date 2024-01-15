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Навратилова: Рыбакина — фаворитка Australian Open

Навратилова: Рыбакина — фаворитка Australian Open
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова назвала третью ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину фавориткой Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Она проиграла сколько, 15 геймов в пяти матча на старте сезона? Подача Елены прекрасна. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, на мой взгляд, Рыбакина сейчас фаворитка турнира. Это покрытие подходит ей больше, чем Свёнтек. Ей нужно сохранить уверенность, доминировать и не получить травм. Титул будет разыгран между Рыбакиной и Свёнтек», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Напомним, в финале Australian Open — 2023 Рыбакина проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко.

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