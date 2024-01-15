Медведев: хочу дарить любовь публике и получать её взамен. Надеюсь, всё получится

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о публике на турнирах «Большого шлема».

«У меня были худшие моменты со зрителями на всех турнирах «Большого шлема», также я переживал лучшие моменты со всеми зрителями. Я не могу выбрать, где зрители самые ужасные, а где — лучшие. Думаю, вы знаете, что мои отношения с публикой на US Open особенные, но я не хочу кого-то принижать. Как я говорил на первой пресс-конференции, я хочу выработать иное отношение к зрителям. Я хочу дарить любовь к зрителям и получать это же взамен. Сейчас я стараюсь прийти к миру с собой, и это позволит мне жить в мире и согласии с публикой. Это то, что я пытаюсь сделать. Посмотрим, получится ли. Надеюсь, всё получится», — сказал Медведев на пресс-конференции.