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Анна Дмитриева прокомментировала победу Даниила Медведева в первом круге Australian Open

Анна Дмитриева прокомментировала победу Даниила Медведева в первом круге Australian Open
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Россиянин вышел в следующий круг турнира «Большого шлема» после отказа француза Теренса Атмана в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

«Это первый матч Медведева. Наверное, вы обратили внимание, что все лидеры тяжело начинали: Джокович, Циципас и Фритц. Медведев входил и искал свою игру. Он хотел играть в полную силу, поэтому потерял сет, сделав много ошибок. Потом всё встало на свои места. Победа закономерна. Это только начало», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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