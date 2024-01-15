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Определился соперник Хачанова во втором круге Australian Open

Определился соперник Хачанова во втором круге Australian Open
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103-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич сыграет с российским спортсменом Кареном Хачановым (15-й в рейтинге ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

В первом круге соревнований Ковачевич обыграл 82-ю ракетку мира представителя Чили Алехандро Табило со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 1:6, 6:1, 6:3. Хачанов ранее одержал победу над немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Поединок Хачанова с Ковачевичем запланирован на 16 января. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Напомним, действующим победителем соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, которая ранее вышел во второй круг Australian Open — 2024.

Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 08:30 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 6 1 3
6 2 		7 9 1 6 6
             
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
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