Определился соперник Хачанова во втором круге Australian Open

103-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич сыграет с российским спортсменом Кареном Хачановым (15-й в рейтинге ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

В первом круге соревнований Ковачевич обыграл 82-ю ракетку мира представителя Чили Алехандро Табило со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 1:6, 6:1, 6:3. Хачанов ранее одержал победу над немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Поединок Хачанова с Ковачевичем запланирован на 16 января. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Напомним, действующим победителем соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, которая ранее вышел во второй круг Australian Open — 2024.