Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жабер уверенно обыграла Стародубцеву в первом круге Australian Open

Жабер уверенно обыграла Стародубцеву в первом круге Australian Open
Комментарии

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву (150-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу тунисской спортсменки.

Матч продлился 1 час 8 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. У Стародубцевой две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Австралии Жабер сыграет с победительницей противостояния Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США). Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 11:10 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Стародубцева
150
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android