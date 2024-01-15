Жабер уверенно обыграла Стародубцеву в первом круге Australian Open
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Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву (150-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу тунисской спортсменки.
Матч продлился 1 час 8 минут. Жабер пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. У Стародубцевой две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде соревнований в Австралии Жабер сыграет с победительницей противостояния Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США). Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января.
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