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Андрей Ольховский оценил старт Даниила Медведева на Australian Open

Андрей Ольховский оценил старт Даниила Медведева на Australian Open
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Думаю, отказ был в том числе по причине того, что Медведев немного вымотал соперника. У Атмана не хватило сил, и сыграло роль нервное напряжение. Если для Даниила центральный корт с большим количеством зрителей — это привычно, то когда выходят соперники такого ранга — это немного непривычно.

Даня даёт ритм, и с ним нужно отрабатывать каждый мяч. Против Медведева очень тяжело играть. В первую очередь это заслуга Дани. Хороший старт для Медведева», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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