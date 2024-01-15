Андрей Ольховский оценил старт Даниила Медведева на Australian Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Думаю, отказ был в том числе по причине того, что Медведев немного вымотал соперника. У Атмана не хватило сил, и сыграло роль нервное напряжение. Если для Даниила центральный корт с большим количеством зрителей — это привычно, то когда выходят соперники такого ранга — это немного непривычно.

Даня даёт ритм, и с ним нужно отрабатывать каждый мяч. Против Медведева очень тяжело играть. В первую очередь это заслуга Дани. Хороший старт для Медведева», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.