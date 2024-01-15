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16-летняя Андреева вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Жабер

16-летняя Андреева вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Жабер
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над 71-й ракеткой мира представительницей США Бернардой Перой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Андреева в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Перы один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Австралии Мирра Андреева сыграет с шестой ракеткой мира тунисской теннисисткой Онс Жабер. Женский турнир завершится 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Бернарда Пера
71
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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