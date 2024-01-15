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Кудерметова проиграла Голубич в матче первого круга Australian Open

Кудерметова проиграла Голубич в матче первого круга Australian Open
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17-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Соперницей россиянки в этой встрече была 85-я ракетка мира швейцарская спортсменка Виктория Голубич. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:1 в пользу теннисистки из Швейцарии.

Матч продлился 2 часа 22 минуты. Голубич один раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Голубич сыграет с 49-й ракеткой мира чешской спортсменкой Катержиной Синяковой.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 10:55 МСК
Виктория Голубич
85
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 4 		6 1
         
Вероника Кудерметова
17
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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