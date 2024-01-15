Жабер: хоть я и кумир Андреевой, но она точно хочет надрать мне задницу

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о предстоящей встрече с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Андреева выиграла? Хорошо. Она потрясающе играет. По возрасту она может выступать всего на паре турниров, но, мне кажется, ей надо разрешить играть больше турниров.

Будет очень сложный матч. Знаю, что ей только 16, но это сильный соперник. Хоть я и её кумир, но она точно хочет надрать мне задницу. Для меня будет честью сыграть с ней. Я её большая поклонница, мне нравится её манера на корте. Будет потрясающий матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Матч Андреевой с Жабер запланирован на 17 января. Женский турнир Australian Open завершится 27 января.