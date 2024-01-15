Калинская обыграла Волынец и вышла во второй круг Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Кэти Волынец (103-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Калинская в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Волынец четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем раунде соревнований в Австралии Калинская сыграет с 45-й ракеткой мира нидерландской теннисисткой Аранчей Рус. Женский турнир Australian Open завершится 27 января.
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