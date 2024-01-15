Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская обыграла Волынец и вышла во второй круг Australian Open

Калинская обыграла Волынец и вышла во второй круг Australian Open
Комментарии

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Кэти Волынец (103-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Калинская в этой встрече четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Волынец четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде соревнований в Австралии Калинская сыграет с 45-й ракеткой мира нидерландской теннисисткой Аранчей Рус. Женский турнир Australian Open завершится 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 12:10 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Кэти Волынец
103
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android