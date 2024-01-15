Медведев: часто играю на кортах, где не хватает пространства, но на ТБШ все корты хорошие

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о кортах в туре.

«Часто приходится играть на кортах, где не хватает пространства. Пожалуй, на «Шлемах» все корты хорошие, даже вторые, а я обычно играю на первом или втором. Там мне достаточно места. Помню Рим. Я его выиграл, но, думаю, все говорят, что там корт маловат. В Мадриде нелегко, потому что центральный корт там потрясающий, огромный. Мы с Алексом Шевченко смеялись об этом, он помнит, как мазал, а я стоял в 10 метрах за линией и продолжал высоко отбивать мячи, потому что здорово играл на грунте в том году.

А следующий матч был с Карацевым, и на втором корте вообще нет места. Во время матча я сильно злился, потому что против Аслана можно либо играть в его игру на линии, но это нелегко и не является моей сильной стороной. Или надо отойти на 50 метров и отбивать мяч высоко, пытаться заставить его двигаться. Так там было не сыграть, и я проиграл матч.

Так что бывают моменты, когда я расстраиваюсь, потому что не могу играть так, как хочу. Но, может, из-за меня, да и не только меня, из-за Каспера Рууда, Рафы Надаля корты начнут расширять. Хорошо ведь, если каждый сможет играть так, как хочет», — сказал Медведев на пресс-конференции.