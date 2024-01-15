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Александр Зверев в мае 2024 года предстанет перед судом по делу об абьюзе

Александр Зверев в мае 2024 года предстанет перед судом по делу об абьюзе
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Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев предстанет перед судом в Берлине в мае текущего года, сообщает Deutsche Welle* (признана иноагентом).

Напомним, теннисиста обвиняют в нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Ранее Зверева оштрафовали на € 450 тыс. за нанесение телесных повреждений во время ссоры в мае 2020 года. Спортсмен отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Основное слушание по делу начнётся в мае 2024 года. Детали мы объявим позднее», — сообщила пресс-секретарь суда Лиза Яни.

Напомним, у Зверева и Патеа есть общий ребёнок. В 2020 году другая девушка, Ольга Шарыпова, состоявшая в отношениях с теннисистом, обвинила его в домашнем насилии. Тогда Зверева признали невиновным.

*признана в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента.

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