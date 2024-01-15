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Даниил Медведев: в этом году я постараюсь не ругаться со зрителями

Даниил Медведев: в этом году я постараюсь не ругаться со зрителями
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Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, болельщиков на каком турнире «Большого шлема» считает худшими.

«Самая худшая публика (смеётся). Думаю, дело в том, что на каждом из «Шлемов» у меня были и плохие моменты, и хорошие моменты с публикой. Так что я бы не стал выбирать худших и не стал бы выбирать лучших. Думаю, у меня прекрасные отношения со зрителями на US Open, но я бы не хотел принижать других.

В этом году я постараюсь не ругаться со зрителями. На корте что-то может произойти, но я стараюсь всех любить и надеюсь, что каждый сможет почувствовать такое же отношение. Что-то в этом духе. Сейчас очень важно быть в ладу с собой, и это приведёт к хорошим отношениям со всеми. Вот что я пытаюсь сделать. Посмотрим, получится ли у меня. Надеюсь, что получится», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Отметим, что следующим соперником Медведева на Australian Open — 2024 станет Эмиль Руусувуори из Финляндии, занимающий 50-е место мирового рейтинга.

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