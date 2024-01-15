Мирра Андреева повторила уникальное достижение Кори Гауфф и Анны Курниковой

47-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева добилась очередного исторического достижения, успешно стартовав на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

В свои 16 лет и 261 день Андреева стала самой юной теннисисткой, которой удалось выиграть хотя бы один матч в одиночном разряде каждого турнира «Большого шлема», с тех пор, как это сделала чемпионка US Open — 2023 американка Кори Гауфф.

Если же рассматривать Андрееву только в контексте российских игроков, то она стала самой молодой теннисисткой, имеющей хотя бы по одной личной победе на каждом ТБШ после двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Анны Курниковой.

Напомним, в первом круге Australian Open — 2024 Андреева со счётом 7:5, 6:2 обыграла американку Бернарду Перу.