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Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии

Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии, сообщается на официальном сайте STF. Согласно долгосрочному соглашению, он должен будет «способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов королевства».

Надаль каждый год будет проводить время в Саудовской Аравии, чтобы воспитывать новых игроков и способствовать росту интереса к теннису. Кроме того, разрабатываются планы по открытию академии Надаля в Саудовской Аравии.

«Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого. Я продолжаю играть в теннис, потому что люблю эту игру. Но, помимо этого, я хочу помогать нашему виду спорта распространяться по всему миру, а в Саудовской Аравии я вижу реальный потенциал. Сегодняшние дети смотрят в будущее и питают настоящую страсть ко всем видам спорта. Если я смогу помочь им подобрать ракетку или просто привести себя в форму, насладиться преимуществами здорового образа жизни, то я буду рад, что смог изменить ситуацию», — прокомментировал новое звание Надаль.

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