Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире в Дубае. Ему предстоит защита титула

Сразу несколько топовых российских теннисистов подтвердили своё участие в хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

В Дубай собираются приехать чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира Даниил Медведев, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира Андрей Рублёв и серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира Карен Хачанов. Кроме того, планирует своё участие в соревнованиях девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.

Стоит отметить, что Медведев приедет в Дубай в качестве действующего чемпиона. В прошлом году Даниил в финале разгромил Рублёва со счётом 6:2, 6:2. А до этого в полуфинале в двух сетах (6:4, 6:4) обыграл серба Новака Джоковича.