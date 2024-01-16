Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 16 января

Сегодня, 16 января пройдёт третий игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open – 2024, женщины. Расписание некоторых матчей 3-го игрового дня

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Питон Стирнс (США) – KIA Арена – начало матча в 03:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Софья Кенин (США) – Род Лэйвер Арена – начало матча в 04:00 мск.

Даниэль Коллинз (США) – Анжелика Кербер (Германия) – 1573 Арена – начало матча не ранее 05:00 мск.

Камила Джорджи (Италия) – Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Маргарет Корт Арена – начало матча не ранее 06:00 мск.

Анна Блинкова (Россия) – Кристина Букша (Испания) – корт №17 – начало матча не ранее 06:30 мск.

Эмма Радукану (Великобритания) – Шелби Роджерс (США) – 1573 Арена – начало матча не ранее 08:30 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Каролина Плишкова (Чехия) – Род Лэйвер Арена – начало матча в 11:00 мск.