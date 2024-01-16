Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Дарья Касаткина с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии. На старте турнира она обыграла американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Касаткина сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету американки три подачи навылет, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Касаткина встретится с ещё одной американкой Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:10 МСК
Питон Стирнс
48
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		3 6
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android