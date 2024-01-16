Российская теннисистка Дарья Касаткина с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии. На старте турнира она обыграла американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Касаткина сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету американки три подачи навылет, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем круге Касаткина встретится с ещё одной американкой Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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