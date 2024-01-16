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Роман Сафиуллин вылетел с Australian Open — 2024, обыгрывая соперника 2:0 по сетам

Роман Сафиуллин вылетел с Australian Open — 2024, обыгрывая соперника 2:0 по сетам
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36-я ракетка мира Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга россиянин со счётом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7 проиграл 31-й ракетке мира голландцу Таллону Грикспору. Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 50 минут. Сафиуллин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Грикспора 14 эйсов и пять двойных ошибок, а также три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Грикспор сыграет с 34-й ракеткой мира французом Артюром Фисом. Встреча состоится 17 января.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:10 МСК
Роман Сафиуллин
36
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 3 4 5
2 		3 7 7 6 7
             
Таллон Грикспор
31
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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