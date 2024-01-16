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Тренер Медведева рассказал, какой должна быть цель теннисиста в 2024-м

Тренер Медведева рассказал, какой должна быть цель теннисиста в 2024-м
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Французский тренер по теннису Жиль Сервара, который тренирует бывшую первую ракетку мира в одиночном разряде Даниила Медведева с 2017 года, заявил, что спортсмен подходит к пику своей карьеры и ему нужно побеждать на крупнейших турнирах.

«Когда ты один из лучших игроков, всё дело в победе на крупнейших турнирах, например, турнирах «Большого шлема» — это чёткая цель», — приводит слова Сервары Tennismajors.

Отметим, что французский специалист также сказал, что Медведев близится к пику карьеры, а значит, близок пик его потенциала.

Напомним, сейчас на счету теннисиста одна крупнейшая победа на Открытом чемпионате США по теннису в 2021 году. В 2023 году россиянин также одержал пять побед в турнирах АТР, и тренер надеется, что текущий год будет таким же результативным.

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