Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик проиграл 137-й ракетке мира в первом круге Australian Open

Бублик проиграл 137-й ракетке мира в первом круге Australian Open
Комментарии

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Соперником спортсмена был представитель Индии Сумит Нагал, занимающий 137-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу индийского теннисиста.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Нагал один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Бублика 13 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Нагал сыграет с победителем противостояния Маккензи Макдональд (США) — Цзюнчэн Шан (Китай).

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 07:15 МСК
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 6 5
6 		6 7 7
             
Сумит Нагал
137
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android