Джека Дрэйпера стошнило прямо на корте после победы в первом круге Australian Open

55-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер почувствовал себя плохо во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

Спортсмен обыграл представителя США Маркоса Гирона (66-й в рейтинге ATP) в пяти сетах со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Сразу после победы Дрэйпера стошнило на корте. Он успел добежать до мусорного бака. Плохое самочувствие теннисиста может быть связано с жарой в Мельбурне — сегодня в городе более 30 градусов. Это первая пятисетовая победа для Дрэйпера в карьере.

В следующем туре соревнований в Австралии Дрэйпер сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Грегуар Баррер (Франция). Открытый чемпионат Австралии — 2024 продлится до 28 января.