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Азаренко станет пятой теннисисткой, сыгравшей более 60 матчей на Australian Open

22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко, вышедшая во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2024, проведёт 61-й матч на турнире в Мельбурне.

Таким образом, белоруска станет пятой теннисисткой Открытой эры, сыгравшей на Australian Open более 60 матчей в женском одиночном разряде. Ранее эту отметку преодолевали американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, Линдсей Дэвенпорт, а также российская спортсменка Мария Шарапова.

Напомним, в первом круге нынешнего розыгрыша Australian Open Азаренко обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи. В следующем раунде соревнований в Австралии белорусская теннисистка встретится с датчанкой Кларой Таусон (96-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.