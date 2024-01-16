Остапенко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Биррелл
Поделиться
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла австралийскую спортсменку Кимберли Биррелл (116-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Остапенко.
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Биррелл четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Во втором круге соревнований в Мельбурне Остапенко встретится с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия). Женский турнир Australian Open завершится 27 января.
Комментарии
- 16 января 2024
-
11:23
-
11:04
-
10:55
-
10:43
-
10:34
-
10:29
-
10:11
-
10:07
-
09:54
-
09:52
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
07:04
-
06:21
-
06:09
-
05:00
-
03:36
-
00:57
-
00:47
-
00:35
-
00:21
- 15 января 2024
-
23:38
-
23:20
-
22:55
-
22:44
-
22:44
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:01
-
20:59
-
20:50
-
20:02
-
19:57
Партнерский контент