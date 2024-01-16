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Остапенко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Биррелл

Остапенко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Биррелл
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 10-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла австралийскую спортсменку Кимберли Биррелл (116-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Остапенко.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Биррелл четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге соревнований в Мельбурне Остапенко встретится с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия). Женский турнир Australian Open завершится 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 09:15 МСК
Елена Остапенко
10
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Кимберли Биррелл
116
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
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