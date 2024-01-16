Димитров — об обвинениях в адрес Зверева: игроки должны обсудить эту ситуацию

13-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров, входящий в Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), высказался о включении в состав организации немца Александра Зверева на фоне обвинений в абьюзе. Спортсмен признался, что не слышал о предъявленных Звереву обвинениях.

«Впервые об этом слышу. Я определённо не стану это комментировать, потому что не знаю ситуации. Я стараюсь держаться подальше от прессы, нечасто читаю новости. Конечно, вокруг многое происходит, я это понимаю. С другой стороны, Совет… Честно говоря, я не знаю, что ответить. Не только от меня зависит, кто будет входить в состав, верно? Думаю, мы все должны сесть и обсудить этот вопрос. Вот моё мнение. Происходят вещи, о которых я лично не знал. Думаю, все теннисисты согласятся, что мы должны обсудить эту ситуацию», — сказал Димитров на пресс-конференции.