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Азаренко: была уверена, что в какой-то момент Возняцки вернётся

Азаренко: была уверена, что в какой-то момент Возняцки вернётся
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22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о возвращении чемпионки Australian Open — 2018 датской теннисистки Каролины Возняцки в тур.

«Не удивлена, что она вернулась, но для всех остальных, думаю, это стало сюрпризом. А я была уверена, что в какой-то момент она вернётся. Это здорово, очень рада видеть её снова в игре. Она и на US Open невероятно выступила. Очень рада её видеть, рада видеть её с дочкой вне корта, за кулисами. Это очень мило», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

Напомним, Возняцки вышла во второй круг Australian Open — 2024 после снятия польской спортсменки Магды Линетт. Каролина выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором она успела взять два гейма, после чего Магда снялась с соревнований.

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