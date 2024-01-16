Азаренко: в теннисе видела, как родители давят на детей. С сыном действую наоборот

22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как привлекает сына Льва к занятиям спортом.

«Лев любит спорт, он очень активный ребёнок. Играет в хоккей, футбол, немного в гольф. Я пыталась увлечь его теннисом, но он всё говорил: «А когда мы уже домой поедем?» Я подумала – ладно, давить не буду. Не хочешь играть, и ладно.

Мне важно, чтобы он занимался спортом, потому что это развивает мозг, приучает к дисциплине и так далее. Недавно он попросился снова поиграть в теннис в школе. Сейчас играет два-три раза в неделю. Сама не видела, но, кажется, он работает над резаным ударом. Я сказала, что могу дать пару советов. Но он об этом не просил (смеётся).

Он играет в гольф, занимается джиу-джитсу. Мне важно давать ему возможность пробовать разные вещи в жизни. Единственное моё правило – надо стараться. Раз уж пробуешь что-то, то выкладывайся на 100%. Он такой же амбициозный, как и я, хочет добиться результата. Главное – выкладываться, это не обсуждается. Если он за что-то взялся, то будет выкладываться на 100%.

Он встаёт в шесть утра, уходит на хоккейную тренировку в 6:45. Я это ненавижу, потому что мёрзну на катке. Но я рада, что он так увлечён. Надеюсь, что своим примером показываю, чего стоит быть профессиональным спортсменом. Хотя, конечно, не знаю, станет ли он им. Я не давлю, но даю ему выбор.

Лев любит смотреть, как я играю. Хочет сидеть в боксе. Мне это тяжело, я мама, буду всегда смотреть на него. Он себя называет помощником фитнес-тренера. Мне даже нравится эта идея, чтобы он придумывал мне упражнения в зале, и потом мы вместе их выполняем.

Я хочу, чтобы он учился и был вовлечён в процесс, узнавал как можно больше. Я ценю такие вещи, потому что мы можем вместе проводить время, вместе учиться чему-то. Мне это нравится. Очень рада, что ему нравится учиться. Он упрямый. Боже, какой он упрямый! Но я рада, что он растёт, развивается и я тоже в этом участвую. Не в стороне где-то, а в первом ряду. Я большая его поклонница. Видели бы вы меня на его хоккейных матчах! Я там как сумасшедшая – приношу плакаты, поддерживаю. В теннисе я видела, как родители слишком давят, ведут себя негативно. Я же с сыном стараюсь действовать наоборот. Хочу, чтобы у него была поддержка, но главное – выкладываться. Мы часто разговариваем, я хочу, чтобы он задавал вопросы. Хочу, чтобы он проявлял любопытство и, если что-то пошло не так, он бы понимал, почему это случилось. Мне это очень нравится и я с удовольствием смотрю, как он вырастает в маленького мужчину», — сказала Азаренко на пресс-конференции.