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Тартакова — о сериале Break Point: так однобоко показывать теннис нельзя

Тартакова — о сериале Break Point: так однобоко показывать теннис нельзя
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Телеведущая Софья Тартакова поделилась мнением о документальном сериале Netflix о теннисе Break Point.

«Мне не нравится сериал Break Point. Четвёртый эпизод второго сезона – противостояние Даниила Медведева и Александра Зверева <…> В реальности Саша Зверев не является каким-то супергероем в белом пальто. Он является персоной достаточно спорной, но в сериале он показан невероятно благородным трудягой, который верит в теннис и любит теннис, с идеальными взаимоотношениями за пределами корта. А Даню фактически обвиняют в жульничестве. Мистер Зло – Даниил Медведев. Мне безумно это не понравилось. Для меня это не совсем честная позиция. Я вижу в этом достаточно много лицемерия. Так однобоко показывать теннис нельзя», — сказала Тартакова в эфире «Больше! Лайв».

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