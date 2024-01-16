Морозова: думаю, Олимпийские игры и Уимблдон будут последними турнирами для Маррея

Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова высказалась о возможном завершении карьеры трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона 36-летнего британского теннисиста Энди Маррея. Ранее Маррей проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Я считаю, что у Энди всегда был очень сложный теннис. Он любил обмануть, очень хорошо играл тактически. Но у Маррея есть слабость: в техническом плане он не шёл наравне с Джоковичем. Технические недостатки его сейчас мучают. И, конечно, Маррея уже разгадывают. А молодые ребята вообще практически не бьют никаких отрицательных ударов. И поэтому Энди сложно. Я думаю, что Олимпийские игры и Уимблдон будут последними», — сказала Морозова в эфире «Больше! Лайв».