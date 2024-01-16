Камельзон: Сафиуллин близок к Медведеву, Рублёву и Хачанову, но ему не хватает победности

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказался о поражении россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Роман хороший и классный игрок. Но на «Больших шлемах» самый высокий уровень тенниса — там ты должен показать не только борьбу, но и победность. Этой победности Роману в прошлом году не хватило, как и в прошедшем матче.

Сафиуллин находится рядом с нашей боевой тройкой: Медведев, Рублёв и Хачанов, которые удерживают свои позиции и радуют любителей тенниса из России. Любое поражение на турнире меня всегда огорчает. Значит, где-то недотянул, что-то недоделал. Когда ты выходишь на игру, ты должен побеждать. Очень обидно, когда наши ребята проигрывают», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.