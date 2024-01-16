Рыбакина рассказала о впечатлениях от Australian Open — 2024

Сегодня, 16 января, прошли матчи первого круга турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Елене Рыбакиной, занимающей третье место рейтинга WTA, удалось обыграть теннисистку Каролину Плишкову. Сама казахстанская теннисистка сказала, что она очень рада вернуться, чтобы побеждать и двигаться вперёд.
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«Удивительно вернуться сюда. Большое спасибо, что пришли и поддержали нас. Независимо от результата прошлого года, я очень рада вернуться. Для меня это было очень позитивно, несмотря на то что я проиграла тогда в финале. Я просто хочу наслаждаться игрой и, конечно, проходить как можно дальше», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.
Напомним, в 2023 году Рыбакина проиграла в финале Australian Open белорусской теннисистке Арине Соболенко.
- 16 января 2024
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