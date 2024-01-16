Зверев обыграл Кёпфера и вышел во второй круг Australian Open

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над соотечественником Домиником Кёпфером (62-й в рейтинге ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Зверева.

Матч продлился 3 часа 15 минут. Зверев в этой встрече 18 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кёпфера восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем раунде соревнований в Австралии Александр Зверев сыграет с представителем Словакии Лукашем Клейном (163-й в рейтинге ATP). Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.