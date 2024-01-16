Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев обыграл Кёпфера и вышел во второй круг Australian Open

Зверев обыграл Кёпфера и вышел во второй круг Australian Open
Комментарии

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над соотечественником Домиником Кёпфером (62-й в рейтинге ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Зверева.

Матч продлился 3 часа 15 минут. Зверев в этой встрече 18 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кёпфера восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем раунде соревнований в Австралии Александр Зверев сыграет с представителем Словакии Лукашем Клейном (163-й в рейтинге ATP). Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 11:10 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 6
6 		3 6 3 3
             
Доминик Кёпфер
62
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android