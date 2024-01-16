Зверев обыграл Кёпфера и вышел во второй круг Australian Open
Поделиться
Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над соотечественником Домиником Кёпфером (62-й в рейтинге ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Зверева.
Матч продлился 3 часа 15 минут. Зверев в этой встрече 18 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кёпфера восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем раунде соревнований в Австралии Александр Зверев сыграет с представителем Словакии Лукашем Клейном (163-й в рейтинге ATP). Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.
Комментарии
- 16 января 2024
-
14:25
-
14:24
-
13:55
-
13:20
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:29
-
12:20
-
12:07
-
12:04
-
11:57
-
11:50
-
11:46
-
11:23
-
11:04
-
10:55
-
10:43
-
10:34
-
10:29
-
10:11
-
10:07
-
09:54
-
09:52
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
07:04
-
06:21
-
06:09
-
05:00
-
03:36
-
00:57
-
00:47
-
00:35
Партнерский контент