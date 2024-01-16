Ольховский: матч с Юбэнксом будет полегче для Рублёва, чем в первом круге

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом (35-й в рейтинге ATP).

«Не думаю, что сыгранные пять сетов в первом круге повлияют на состояние Рублёва в игре против Юбэнкса. На мой взгляд, против Юбэнкса будет полегче, чем в первом круге.

Подача Юбэнкса? Есть такой психологический момент, что если игрок уверен, что сильнее соперника в розыгрыше, то он может где-то рискнуть в обмене ударами, где-то дождаться вторую подачу и взять своё. Я надеюсь, что Андрей сыграет лучше, чем в первом круге, и покажет свой уровень», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Напомним, в первом круге Australian Open Рублёв одержал победу в пятисетовом матче над бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом. Игра Рублёва с Юбэнксом запланирована на завтра, 17 января.