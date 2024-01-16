Джессика Пегула обыграла Ребекку Марино в 1-м круге Australian Open-2024

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла Ребекку Марино из Канады со счётом 6:2, 6:4. Матч прошёл в рамках первого круга турнира Australian Open-2024 в Мельбурне (Австралия).

Матч продолжался 1 час 6 минут. Пегула сразу перехватила инициативу в игре и не давала сопернице догнать себя по счёту. На счету Пегулы четыре из пяти реализованных брейк-поинта и три двойные ошибки, она также сделала четыре подачи навылет. Марино допустила четыре двойные ошибки и реализовала всего один брейк-поинт из трех, у нее также пять подач навылет.

Отметим, что теннисистки еще ни разу не встречались на корте.

В следующем раунде пятый номер посева Джессика Пегула встретится с французской теннисисткой Кларой Бюрель. Поединок пройдет 18 января.