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Зверев — об обвинениях: у меня нет причин думать, что я не могу находиться в Совете ATP

Зверев — об обвинениях: у меня нет причин думать, что я не могу находиться в Совете ATP
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём нахождении в Совете игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на фоне обвинений в абьюзе.

«Уместно ли оставаться в Совете игроков из-за суда? А почему нет? Думаю, у коллег-игроков есть уверенность в том, что я могу продолжать выступать в этой роли. Мне никто ничего не говорил, и у меня нет причин думать иначе. Кто говорит, что я не должен играть и находится в Совете? Некоторые журналисты говорят. Те, которым эта история и клики интереснее правды», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, в начале января Александр Зверев пополнил состав Совета игроков ATP. Накануне стало известно, что в мае текущего года теннисист предстанет перед судом в Германии по делу о нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Спортсмен отрицает выдвинутые против него обвинения.

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