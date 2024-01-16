Australian Open — 2024: расписание матчей 2-го круга с участием российских теннисисток

17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open-2024 среди женщин. В нем примут участие 64 теннисистки, девять из которых — российские.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами теннисисток, сыграющими во втором раунде Australian Open-2024. Мельбурн.

17 января, среда

(8) Мария Саккари (Греция) — Элина Аванесян (Россия)

Марта Костюк (Украина) — (25) Элисе Мертенс (Бельгия)

(WC) Каролина Возняцки (Дания) — (Q) Мария Тимофеева (Россия)

(Q) Алина Корнеева (Россия) — (10) Беатрис Хадад-Майя (Бразилия)

(16) Каролин Гарсия (Франция) — Магдалена Френх (Польша)

(Q) Анастасия Захарова (Россия) — (LD) Кая Юван (Словения)

(32) Лейла Фернандес (Канада) — Алисия Паркс (США)

(4) Кэролайн Доулхайд (США) — Кори Гауфф (США)

(6) Онс Жабер (Тунис) — Мирра Андреева (Россия)

Камилла Рахимова (Россия) — Диан Парри (Франция)

Лаура Зигемунд (Германия) — (Q) Сторм Хантер (Австралия)

Тамара Корпач (Германия) — (9) Барбора Крейчикова (Чехия)

(SR) Аманда Анисимова (США) — Надия Подороска (Аргентина)

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

(28) Леся Цуренко (Италия) — Ребека Масарова (Испания)

(Q) Бренда Фрухвиртова (Чехия) — (2) Арина Соболенко (Беларусь)

18 января, четверг

(1) Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США)

(WC) Маккартни Кесслер (США) — Линда Носкова (Чехия)

(19) Элина Свитолина (Украина) — Виктория Томова (Болгария)

Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария)

(11) Елена Остапенко (Латвия) — (SR) Айла Томлянович (Австралия)

Клара Таусон (Дания) — (18) Виктория Азаренко (Беларусь)

(27) Эмма Наварро (США) — Элизабетта Кочаретто (Италия)

Варвара Грачёва (Франция) — (Q) Даяна Ястремская (Украина)

(3) Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия)

Татьяна Мария (Германия) — (26) Ясмине Паолини (Италия)

Аранча Рус (Ниделанды) — Анна Калинская (Россия)

Слоан Стивенс (США) — (14) Дарья Касаткина (Россия)

(12) Чжэн Циньвэнь (Китай) — Кэйти Бултер (Великобритания)

(SR) Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Яфань (Китай)

Осеан Доден (Франция) — Мартина Тревизан (Италия)

Клара Бюрель (Франция) — (5) Джессика Пегула (США)