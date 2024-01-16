Сонего вспомнил победу над Алькарасом в 2021 году в преддверии матча на Australian Open

46-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего поделился воспоминаниями о победе над Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Цинциннати (США) в 2021 году. Теперь теннисисты встретятся в матче второго круга Australian Open. Матч запланирован на 18 января.

Вы помните матч в Цинциннати несколько лет назад, в котором вы обыграли Карлоса Алькараса?

Сонего: Да-да, но тогда он был очень молод. Сейчас это совершенно другой игрок. Тогда он был 50-м в мире, а сейчас – второй. Да, он сильно прибавил, и мне нужно выложиться на полную, чтобы одержать верх.

Разумеется, я хочу показать максимум, потому что это возможность совершенствовать свою игру. Я хочу просто наслаждаться моментом.

Он уже тогда демонстрировал высокий уровень тенниса. Что вы тогда подумали о его игре? Подметили что-то для себя?

Сонего: Да, но очевидно, что его стиль игры несколько изменился. Он уже другой игрок. Стоит ближе к линии и играет агрессивно.

У него хорошее чувство мяча, хорошая игра с лёта, хороший приём. Однако я думаю, что смогу что-то сделать на его подаче. Нужно агрессивно принимать. Вот и всё, — приводит слова Сонего пресс-служба Australian Open.

Напомним, матч первого круга на «Мастерсе» в Цинциннати в 2021 году завершился победой Сонего со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Алькарас пробился в основную сетку турнира через квалификацию.