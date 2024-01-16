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Чесноков — о матче Рублёва и Юбэнкса: не знаю, кто выиграет, но просто не будет никому

Чесноков — о матче Рублёва и Юбэнкса: не знаю, кто выиграет, но просто не будет никому
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков заявил, что Андрею Рублёву будет тяжело обыграть американца Кристофера Юбэнкса.

«Рублёву будет очень сложно выиграть, Юбэнкс обладает пушечной подачей и настоящей колотушкой справа, Андрею нужно будет очень хорошо принимать. У него есть хороший приём, но всё время принимать подачу за 200 километров в час будет очень непросто. Юбэнкс будет брать инициативу в свои руки, так же, как и Андрей, и здесь будет важно сделать брейк первому. Я не знаю, кто выиграет, но просто не будет никому», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Отметим, начало матча второго круга на Australian Open между Рублёвым и Юбэнксом запланировано на 17 января (9:00 мск).

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 09:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
35
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
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Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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