На Australian Open установлен рекорд турнира по количеству пятисетовиков
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В первом круге Australian Open — 2024 было сыграно 20 пятисетовиков. Это стало рекордом турнира, сообщает Opta Ace.
Отметим, что такое количество пятисетовых матчей на стадии 1/64 финала состоялось всего лишь в пятый раз в истории турниров «Большого шлема».
Ранее 20 и более матчей из пяти сетов было сыграно на «Ролан Гаррос» в 1992 (20) и 2023 годах (21), на Уимблдоне в 1984 году (20) и на US Open в 1991 году (20).
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