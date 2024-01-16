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На Australian Open установлен рекорд турнира по количеству пятисетовиков

На Australian Open установлен рекорд турнира по количеству пятисетовиков
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В первом круге Australian Open — 2024 было сыграно 20 пятисетовиков. Это стало рекордом турнира, сообщает Opta Ace.

Отметим, что такое количество пятисетовых матчей на стадии 1/64 финала состоялось всего лишь в пятый раз в истории турниров «Большого шлема».

Ранее 20 и более матчей из пяти сетов было сыграно на «Ролан Гаррос» в 1992 (20) и 2023 годах (21), на Уимблдоне в 1984 году (20) и на US Open в 1991 году (20).

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