Алькарас, Норри и Вавринка заявились на февральский турнир ATP-250 в Буэнос-Айресе

Стал известен заявочный список грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 12 по 18 февраля.

Заявку возглавил действующий чемпион турнира испанский теннисист Карлос Алькарас (2-я ракетка мира). Также на турнире выступят Николас Харри (18), Франсиско Серундоло (21), Кэмерон Норри (22) и Стэн Вавринка (56).

Отмечается, что организаторы предоставят уайлд-кард аргентинцам Факундо Диасу Акосте (90) и Диего Шварцману (107).

Полный заявочный лист выглядит таким образом: