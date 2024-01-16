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Павел Котов — Флавио Коболли: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Павел Котов — Флавио Коболли: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди мужчин. В нём примут участие 64 теннисиста.

В матче второго круга Australian Open сойдутся российский теннисист Павел Котов, имеющий 64-й номер в рейтинге ATP и Флавио Коболли (102-я строчка в рейтинге ATP). Встреча начнётся в 3:00 по мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Павел Котов
65
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
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Флавио Коболли
100
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года. Матчи проходят в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Белоруссии Арина Соболенко.

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