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Александр Ковачевич — Карен Хачанов: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди мужчин. В нём примут участие 64 теннисиста.

В матче второго круга Australian Open сойдутся 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель США Александр Ковачевич (101-я строчка в рейтинге ATP). Встреча начнётся в 4:30 по мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.

Australian Open — 2024 проводится с 14 по 28 января 2024 года. Матчи проходят в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.