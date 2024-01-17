Алькарас достиг уникального достижения на турнирах Большого шлема

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым игроком среди мужчин U-21, выигравшим свои первые 12 матчей в первом раунде турниров Большого шлема после Рафаэля Надаля, Бьорна Борга и Андрея Медведева в Открытой эре.

Как сообщает Opta Ace в соцсетях, что Карлос Алькарас также стал пятым игроком Открытой эры среди мужчин, одержавшим 20 побед в одиночных матчах Большого шлема на корте с твёрдым покрытием до того, как ему исполнился 21 год, после Майкла Чанга, Ллейтона Хьюитта, Новака Джоковича и Энди Роддика.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл французского спортсмена Ришара Гаске (131-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 в пользу испанца.

В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.