Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира AO — 2024, обыграв шестую ракетку мира

47-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче второго круга россиянка со счётом 6:0, 6:2 обыграла 6-ю ракетку мира представительницу Туниса Онс Жабер. Встреча теннисисток продолжалась 55 минут. Андреева сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Жабер два эйса, ноль двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.
В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) – Диан Парри (Франция).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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